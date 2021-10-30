«Ньюкасл» готов предложить «Реалу» € 30 млн за Крооса

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает El Nacional.

По информации источника, интерес к 31-летнему немецкому футболисту проявляет «Ньюкасл Юнайтед». Руководство клуба видит в Кроосе ключевого игрока, вокруг которого планирует строить команду, способную бороться за трофеи. Английский клуб готов предложить «Реалу» около € 30 млн за полузащитника.

Напомним, Кроос перешёл в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

Ранее «Ньюкасл» сообщил о приобретении клуба государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.