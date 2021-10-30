Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» готов предложить «Реалу» € 30 млн за Крооса

«Ньюкасл» готов предложить «Реалу» € 30 млн за Крооса
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает El Nacional.

По информации источника, интерес к 31-летнему немецкому футболисту проявляет «Ньюкасл Юнайтед». Руководство клуба видит в Кроосе ключевого игрока, вокруг которого планирует строить команду, способную бороться за трофеи. Английский клуб готов предложить «Реалу» около € 30 млн за полузащитника.

Напомним, Кроос перешёл в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

Ранее «Ньюкасл» сообщил о приобретении клуба государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Фавр является фаворитом на пост главного тренера «Ньюкасла»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021