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Гвардиола: Зинченко легко справляется с давлением. Он не допускает ошибок

Гвардиола: Зинченко легко справляется с давлением. Он не допускает ошибок
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике «горожан» Александре Зинченко.

«Алекс — прекрасный парень, он легко справляется с давлением. Он – очень техничный игрок для позиции левого защитника. Он всегда сконцентрирован, не допускает ошибок, он очень надёжен. Конечно, я рассчитываю на него», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 2 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. В составе «Манчестер Сити» Зинченко — чемпион Англии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2020/2021). С 2015 года Зинченко выступает за национальную команду Украины.

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