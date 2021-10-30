«Лестер» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 10-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Арсенала» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Арсенал».
«Лестер»: Шмейхель, Сёюнджю, Эванс, Амарти, Томас, Кастань, Сумаре, Тилеманс, Мэддисон, Варди, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Бертранд, Вестергор, Барнс, Чодури, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Дака, Лукман.
«Арсенал»: Рамсдейл, Тавареш, Габриэль, Уайт, Томиясу, Смит, Локонга, Парти, Сака, Ляказетт, Обамеянг.
Запасные: Лено, Седрик, Холдинг, Колашинац, Эльнени, Мэйтленд-Найлс, Эдегор, Мартинелли, Пепе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Роберт Джонс.
- 30 октября 2021
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