Экс-игрок сборной Англии: «Вест Хэм» — второй клуб Лондона после «Челси»

Экс-нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор высказался о форме «Вест Хэм Юнайтед» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.



«В данный момент у «Вест Хэма» отличный состав и прекрасный тренер. Мы наблюдаем за командой, которая может побороться за места в еврокубках. За исключением «Челси», «Вест Хэм» — лучший клуб Лондона.



Но им нужно удержать Райса и Антонио, а также купить нескольких игроков. Почему бы им не замахнуться на четвёрку лучших команд лиги?» — цитирует Агбонлахора The Sun со ссылкой на Talksport.



После девяти туров в английской Премьер-лиге «Вест Хэм» располагается на 4-м месте в турнирной таблице, у команды 17 очков. Лидером соревнований является «Челси», набравший 22 очка в 9 матчах.

Новость по теме Чешский миллиардер Даниэль Кршетинский намерен приобрести «Вест Хэм»