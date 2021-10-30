Экс-игрок сборной Англии: «Вест Хэм» — второй клуб Лондона после «Челси»
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Экс-нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор высказался о форме «Вест Хэм Юнайтед» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.
«В данный момент у «Вест Хэма» отличный состав и прекрасный тренер. Мы наблюдаем за командой, которая может побороться за места в еврокубках. За исключением «Челси», «Вест Хэм» — лучший клуб Лондона.
Но им нужно удержать Райса и Антонио, а также купить нескольких игроков. Почему бы им не замахнуться на четвёрку лучших команд лиги?» — цитирует Агбонлахора The Sun со ссылкой на Talksport.
После девяти туров в английской Премьер-лиге «Вест Хэм» располагается на 4-м месте в турнирной таблице, у команды 17 очков. Лидером соревнований является «Челси», набравший 22 очка в 9 матчах.
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