Агент Эриксена отреагировал на слухи о возможном уходе футболиста из «Интера»

Мартин Скутс, агент полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из клуба.



«У любого футболиста есть цена. У Кристиана есть контракт с «Интером», так что у него технически тоже есть цена. Все это — вопрос цены, это имеет не очень большое отношение к самому Кристиану. У Эриксена всё в порядке, он много времени проводит с семьёй. Он в хорошей форме. Если появятся какие-то новости по поводу его будущего, мы об этом сообщим», — цитирует агента Goal.



Ранее на сайте «Интера» появилось сообщение, согласно которому «Интер» готов рассмотреть предложения от клубов из стран, где Эриксену разрешат выходить на поле.



После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Но в Италии установлены строгие ограничения на работу с такими устройствами. В связи с этим датчанин не может выступать в Серии А.

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