«Ньюкасл» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 10-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси».
«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ласселлс, Крафт, Манкильо, Ритчи, Фрейзер, Лонгстафф, Хэйден, Сент-Максимен, Уилсон.
Запасные: Дубравка, Льюис, Шер, Альмирон, Мёрфи, Шелви, Уиллок, Жоэлинтон, Гейл.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Зиеш, Хаверц, Хадсон-Одои.
Запасные: Аррисабалага, Беттинелли, Алонсо, Аспиликуэта, Сарр, Баркли, Чалоба, Лофтус-Чик, Ньигес.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.
- 30 октября 2021
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