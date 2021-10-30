«Ливерпуль» — «Брайтон»: Хендерсон вывел хозяев вперёд

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился полузащитник хозяев Джордан Хендерсон, ему ассистировал Мохамед Салах.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему помогают ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Крис Кавана.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брайтон».
«Ливерпуль» набрал 21 очко в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (15) — на 6-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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