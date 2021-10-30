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«Севилья» дома обыграла «Осасуну»

«Севилья» дома обыграла «Осасуну»
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Сегодня, 30 октября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 12-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Осасуну». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился защитник Диего Карлос, ему ассистировал Иван Ракитич.

Гол Карлоса:

На 60-й минуте матча полузащитник хозяев Лукас Окампос с передачи голкипера Боно удвоил преимущество своей команды.

Результативный удар Окампоса:

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Серхио Перес Мулей.

После 11 сыгранных туров в испанской Примере «Севилья» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 24 очками в активе. «Осасуна» за 12 матчей набрала 19 очков, команда находится на 7-м месте в таблице.

Испания - Примера. 12-й тур
30 октября 2021, суббота. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Карлос – 40'   2:0 Окампос – 60'
Комментарии
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