«Севилья» дома обыграла «Осасуну»

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 12-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Осасуну». Хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился защитник Диего Карлос, ему ассистировал Иван Ракитич.

Гол Карлоса:

На 60-й минуте матча полузащитник хозяев Лукас Окампос с передачи голкипера Боно удвоил преимущество своей команды.

Результативный удар Окампоса:

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Серхио Перес Мулей.



После 11 сыгранных туров в испанской Примере «Севилья» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 24 очками в активе. «Осасуна» за 12 матчей набрала 19 очков, команда находится на 7-м месте в таблице.