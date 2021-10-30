Ловчев: 20 млн болельщиков «Спартака» рыдают, а Селихов стоит и улыбается

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью красно-белых в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).



«Пропущенный гол «Спартака»? Там пять секунд до конца игры. Рассказов, ну возьми ты парня за руку, дёрни и опусти на землю! Пускай тебя выгонят! Тут череда ошибок. Джикия бьёт штрафной. Ну задержи время. Венец всего — это Селихов. Как я должен относиться к сегодняшним спортсменам? После этого Селихов стоит с Песьяковым и улыбается. 20 миллионов болельщиков рыдают, а он стоит и улыбается.



В последнее время вижу, что у этих футболистов, особенно у спартаковских, отсутствует уважение к людям, которые приходят на трибуны. Да, это стечение обстоятельств. Люди моего поколения после таких игр рыдали и не спали ночами. Я говорил, что после таких поражений, которое было в прошлом туре, любой спортсмен выходит и доказывает. Но тут играли средненько, да и гол забил молодой игрок. Моментов-то не было.



Волновались игроки? У меня как-то ноги сводило, и мне сказали идти работать бухгалтером, чтобы руки сводило, а не ноги. Селихов сколько не играл? Ему дали возможность, а он такое показывает. «Ростов» не хуже играл, а моменты были получше, чем у «Спартака». У Селихова от груди отскакивает, а он смеётся. Тут рыдать надо. Выручил за пределами штрафной? А зачем он играет тогда? Вратарь должен выручать. Игры у «Спартака» как не было, так и нет. Что на последних секундах делали игроки? Сегодняшний «Спартак» — это трагедия. Ошибка на ошибке. Почему они так играли? Такие характеры. Меня это просто взбесило», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

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