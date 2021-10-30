«Спартак» на последних минутах упустил победу над «Ростовом»

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

На 78-й минуте первый гол в матче забил полузащитник хозяев Руслан Литвинов. Зелимхан Бакаев с углового навесил в центр штрафной, Литвинов высоко выпрыгнул и головой пробил в верхний угол — Сергей Песьяков не дотянулся.

В добавленное время Даниил Глебов сравнял счёт. Длинный заброс вперёд от Максима Осипенко — Николай Комличенко сделал скидку дальше, Глебов убежал от Николая Рассказова и перебросил мяч через голкипера «Спартака».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).



Московский «Спартак» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (13) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).