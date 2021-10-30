Гончаренко: после дерби «Краснодар» находился не в приподнятом настроении

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после поражения в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» высказался о неудачах команды в последних встречах.

«После дерби команда находилась не в приподнятом настроении, сегодня мы ещё усугубили эту ситуацию. Посмотрим, как мы дальше справимся с этим ударом. Кризис в команде? Неделю назад мы показали яркую и качественную игру, не думаю, что за эту неделю всё могло настолько сильно расстроиться.



Я не размышляю о том, какая у меня «самая сложная» или «самая лёгкая» неделя в клубе. Мы понимаем, что в футболе могут быть и победы, и поражения. Надо держать удар, разные ситуации могут быть. Надо работать и двигаться дальше», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.