Гончаренко: после дерби «Краснодар» находился не в приподнятом настроении
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после поражения в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» высказался о неудачах команды в последних встречах.
«После дерби команда находилась не в приподнятом настроении, сегодня мы ещё усугубили эту ситуацию. Посмотрим, как мы дальше справимся с этим ударом. Кризис в команде? Неделю назад мы показали яркую и качественную игру, не думаю, что за эту неделю всё могло настолько сильно расстроиться.
Я не размышляю о том, какая у меня «самая сложная» или «самая лёгкая» неделя в клубе. Мы понимаем, что в футболе могут быть и победы, и поражения. Надо держать удар, разные ситуации могут быть. Надо работать и двигаться дальше», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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- 30 октября 2021
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