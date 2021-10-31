Калиниченко — о нынешнем «Спартаке»: это всё не про футбол

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался по поводу сложной ситуации московского клуба.

«Всё это не про футбол. Давно уже. Один строит стадион, получая обожание, параллельно строя огромный квартал. Другие приводят в клуб на огромные зарплаты, с огромными комиссиями. И игроков, и тренеров. Третьи приходят не играть и тренировать, а отрабатывать контракты.

Всё это про деньги. Про большие, огромные деньги. Все давным-давно забыли, как выглядит команда, которая выходит побеждать, а не стараться не проиграть. Можно сколько угодно долго говорить об индивидуальных ошибках футболистов, об ошибках в селекции, менеджменте. Это всё не про футбол.

Я привык к чувству голода по футболу в исполнении «Спартака». Настоящему, интересному футболу. Смотреть «Спартак» не интересно. В последнее время даже чуть больновато…

Футбол в исполнении нынешнего «Спартака» — это мучение. Даже когда добываются победы. Победы всегда дают мнимую надежду, что, может, наконец, попрёт и начнём всех выносить, как в карреровский сезон, когда всё было вопреки. Но потом приходит понимание: нет, опять не в этот раз…

Глубочайший кризис кадров во всех структурах клуба. Все приходят зарабатывать деньги. Это не плохо. Это всё не про футбол», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.