«Арсенал» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 31 октября, состоится матч «Арсенал» — «Сочи». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Сочи» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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