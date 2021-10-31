Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Арсенал» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Комментарии

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Арсенал» — «Сочи». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Сочи» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021