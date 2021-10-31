«Арсенал» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Арсенал» — «Сочи». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Сочи» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).