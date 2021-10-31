«Норвич Сити» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 31 октября, состоится матч «Норвич Сити» — «Лидс Юнайтед». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Лидс Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Кевин Френд.
«Лидс Юнайтед» набрал 7 очков в 9 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 25 очков в 10 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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