«Норвич Сити» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Норвич Сити» — «Лидс Юнайтед». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Лидс Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Кевин Френд.



«Лидс Юнайтед» набрал 7 очков в 9 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 25 очков в 10 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».