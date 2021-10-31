Точилин — об уходе из «Кубани»: желание уволиться появилось после первой недели

Бывший главный тренер «Кубани» Александр Точилин прокомментировал свой уход из клуба.

«Мы пришли в сложный период — команда находилась в подавленном состоянии после отставки предыдущего тренерского штаба. Были проблемы в организационном и бытовом плане — начиная с медицинского блока и заканчивая условиями для тренировочного процесса. Руководство обещало это исправить, но за два месяца практически ничего не было сделано.

Плюс была эпидемия травм, из-за чего не могли играть в оптимальном составе. Всё это психологически давило на команду. После финального разговора приняли решение уйти из «Кубани». Понимали, что никто ничего не собирался делать. На таких условиях мы не могли гарантировать результат.

Когда понял, что не готов дальше работать в «Кубани»? Желание уйти появилось практически после первой недели. Понимал, что в этих условиях у меня точно не получилось бы. Но нас с первого дня уверяли, что всё наладится. И так длилось два месяца. К сожалению, ничего не наладилось.

Не люблю сожалеть о тех действиях, которые были совершены. Принял решение, старался сделать что мог, но запланированное не получилось. Да, это отрицательный опыт, но он тоже идёт в копилку. В следующий раз будем умнее, основательнее подойдём к выбору», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».