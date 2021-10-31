Златан Ибрагимович: не хочу завершать карьеру до тех пор, пока меня не выгонят

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как ему удаётся так долго сохранять мотивацию и форму. 40-летний нападающий признался, что пока не думает о завершении карьеры.
«Секрет моего долголетия в голове. Я пытаюсь доказать, что 40 — лишь число, а я могу продолжать заниматься тем, что люблю. Я хочу прогрессировать каждый день. Очевидно, что я не могу играть так, как это делал раньше. Но зато я сейчас умнее и у меня больше опыта.
Я не удивлён своей игрой. Я — лучший, как можно удивляться хорошей игре, если ты — лучший? Моя задача — помогать партнёрам по команде становиться сильнее. Мне уже больше нечего доказывать. Но я не хочу уйти и затем пожалеть, думая, что мог ещё продолжать. Я не хочу завершать карьеру до тех пор, пока меня не выгонят, пока не пойму, что это уже всё.
Я пока не знаю, что будет дальше. Я уже говорил, что хочу продолжать настолько долго, насколько возможно. Если «Милан» не станет заключать со мной новый контракт, я могу продолжить карьеру где-то ещё», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Telefoot.
Контракт шведа с «Миланом» истекает летом 2022 года.
- 31 октября 2021
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