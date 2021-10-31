«Фиорентина» разгромила «Специю» благодаря хет-трику Влаховича
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В матче 11-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» переиграла «Специю». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:0.
На 44-й минуте форвард «фиалок» Душан Влахович забил первый гол, реализовав пенальти. На 62-й минуте Влахович оформил дубль, ему ассистировал Альваро Одриосола. Спустя 12 минут Влашич сделал хет-трик, голевую передачу отдал Хосе Кальехон.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин из-за мышечного повреждения участия во встрече не принимал.
«Фиорентина» в 11 матчах набрала 18 очков и занимает седьмое место в таблице Серии А. «Специя» (8) — на 18-м месте.
Италия - Серия А. 11-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 0
Специя
Специя
1:0 Влахович – 44' (пен) 2:0 Влахович – 62' 3:0 Влахович – 74'
Результаты других матчей чемпионата Италии:
«Дженоа» — «Венеция» — 0:0
«Сассуоло» — «Эмполи» — 1:2
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