Консейсау или Фонсека могут сменить Санту на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает The Guardian.



По информации источника, будущее португальского наставника находится под вопросом после поражения в матче 10-го тура английской Премьер-лиги от «Манчестер Юнайтед» (0:3). Президент клуба Дэниел Леви и спортивный директор Фабио Паратичи встретились, чтобы обсудить возможное увольнение Санту.



В качестве кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматриваются соотечественники Санту – наставник «Порту» Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и «Рому».



После 10 туров в английской Премьер-лиге «шпоры» располагаются на 8-м месте в турнирной таблице, у команды 15 очков.