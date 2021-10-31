Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Консейсау или Фонсека могут сменить Санту на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Консейсау или Фонсека могут сменить Санту на посту главного тренера «Тоттенхэма»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает The Guardian.

По информации источника, будущее португальского наставника находится под вопросом после поражения в матче 10-го тура английской Премьер-лиги от «Манчестер Юнайтед» (0:3). Президент клуба Дэниел Леви и спортивный директор Фабио Паратичи встретились, чтобы обсудить возможное увольнение Санту.

В качестве кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматриваются соотечественники Санту – наставник «Порту» Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и «Рому».

После 10 туров в английской Премьер-лиге «шпоры» располагаются на 8-м месте в турнирной таблице, у команды 15 очков.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм», у Роналду гол и ассист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021