Консейсау или Фонсека могут сменить Санту на посту главного тренера «Тоттенхэма»
Поделиться
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает The Guardian.
По информации источника, будущее португальского наставника находится под вопросом после поражения в матче 10-го тура английской Премьер-лиги от «Манчестер Юнайтед» (0:3). Президент клуба Дэниел Леви и спортивный директор Фабио Паратичи встретились, чтобы обсудить возможное увольнение Санту.
В качестве кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматриваются соотечественники Санту – наставник «Порту» Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и «Рому».
После 10 туров в английской Премьер-лиге «шпоры» располагаются на 8-м месте в турнирной таблице, у команды 15 очков.
Комментарии
- 31 октября 2021
-
20:59
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:41
-
20:39
-
20:16
-
20:12
-
20:07
-
19:59
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:56
-
18:47
-
18:38
-
18:36
-
18:24
-
18:22
-
18:08
-
17:59
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:46
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:17
-
17:06
Партнерский контент