Экс-игрок сборной Англии: Кейн не хочет быть в клубе, Санту нужно посадить его на скамейку

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор высказался о форварде «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейне.



«Если бы я был на месте Пепа Гвардиолы, Дэниела Леви или владельцев «Ман Сити», я бы в январе вёл переговоры о трансфере Кейна за £ 100 млн (чуть больше € 118 млн).



Будь я Дэниелом Леви, я бы позвонил Гвардиоле и сказал: сейчас идут переговоры, нам не нужны £ 150 млн (чуть больше € 177 млн), мы согласны на сумму от £ 80 млн до 100 млн (€ 94 млн — € 118 млн). Пусть он просто уйдёт.



Кейну неинтересно в «Тоттенхэме», он не хочет там быть и работать на команду. Когда болельщики «шпор» освистывают одного из своих лучших игроков, понимаешь, что что-то не так. Нуну Эспириту Санту должен посадить его на скамейку запасных», — цитирует Агбонлахора Talksport.



Гарри Кейн в текущем сезоне АПЛ провёл девять матчей и забил один гол. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 23 гола в 35 матчах.

Новость по теме Главный тренер «Тоттенхэма» поддержал Кейна. У него 0 голов в 6 матчах АПЛ