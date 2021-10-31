«Балтика» разгромила «Томь» в матче ФНЛ и одержала третью победу подряд

В Калининграде завершился матч 20-го тура Футбольной Национальной Лиги. «Балтика» на стадионе «Калининград» принимала «Томь». Встреча завершилась убедительной победой хозяев — 4:0.



На 12-й минуте счёт открыл Артём Мещанинов. На 57-й минуте Данил Клёнкин удвоил преимущество хозяев. Затем ещё по мячу забили Иван Остойич и Владислав Лазарев.



«Балтика» одержала уже третью победу подряд. Калининградцы набрали 30 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице. «Томь» занимает 12-е место, набрав 25 очков. Возглавляет ФНЛ «Оренбург», у которого 41 очко. Отметим, что по ходу сезона в «Балтике» сменился главный тренер, команду возглавил Сергей Игнашевич.



В следующем туре «Балтика» встретится в гостях с «Оренбургом», а «Томь» будет принимать «Факел».