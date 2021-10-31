«Торпедо» обыграло «Спартак-2» и вышло на 1-е место в турнирной таблице ФНЛ
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В Домодедово завершился заключительный матч 20-го тура ФНЛ. «Спартак-2» на стадионе «Авангард» принимал «Торпедо». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в этой встрече на 41-й минуте забил Алексей Померко. Автозаводцы одержали уже третью победу подряд в ФНЛ. Они набрали 41 очко и вышли на 1-е место в турнирной таблице, воспользовавшись осечкой «Оренбурга». Ранее «Оренбург» неожиданно уступил «Металлургу» со счётом 0:1. У оренбуржцев также 41 набранное очко.
«Спартак-2» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Красно-белые в пяти последних матчах набрали лишь одно очко.
В следующем туре «Торпедо» отправится в гости к «Алании», а «Спартак-2» будет принимать «Енисей».
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