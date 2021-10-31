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Экс-игрок сборной Англии рассказал, что нуждается в пересадке печени

Экс-игрок сборной Англии рассказал, что нуждается в пересадке печени
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Бывший полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии, а ныне тренер молодёжной команды «Ипсвич Таун», Кирон Дайер рассказал, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем.

У бывшего футболиста диагностировали редкое заболевание печени — первичный склерозирующий холангит, сообщает Daily Mail с ссылкой на пресс-службу «Ипсвича». Он поражает желчные протоки и может оставить на них рубцы.

Дайер рассказал о своих проблемах со здоровьем.

«К сожалению, пару лет назад у меня было диагностировано заболевание печени, которое приведёт к тому, что однажды мне понадобится пересадка. На следующей неделе придут результаты анализов, которые позволят сказать, когда мне нужно будет пройти эту процедуру.

Я считаю себя очень позитивным человеком, который преодолеет эту небольшую неудачу. Я очень благодарен клубу, болельщикам и общественности за их слова поддержки в течение последней недели. Я хотел бы попросить всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моей семьи», — сказал Дайер.

Полузащитник провёл 33 матча за сборную Англии и был в составе «трёх львов» на чемпионате мира 2002 года и на Евро-2004.

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