40-летний Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович открыл счёт в матче 11-го тура Серии А с «Ромой», который проходит в эти минуты в Риме. 40-летний нападающий здорово пробил со штрафного, отправив мяч в самый угол ворот соперника.



Этот гол стал юбилейным для шведского бомбардира. Он забил уже 400-й гол в чемпионатах. Кроме того, мяч стал 150-м для Ибрагимовича в итальянской Серии А.



Также Златан за карьеру забивал в чемпионатах Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Англии и США (MLS).



«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 28 очков в 10 турах. 1-е место занимает «Наполи», набравший 31 очко. Но неаполитанцы провели на матч больше. «Рома» занимает 4-е место, набрав 19 очков.

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