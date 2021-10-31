40-летний Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах
Поделиться
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович открыл счёт в матче 11-го тура Серии А с «Ромой», который проходит в эти минуты в Риме. 40-летний нападающий здорово пробил со штрафного, отправив мяч в самый угол ворот соперника.
Этот гол стал юбилейным для шведского бомбардира. Он забил уже 400-й гол в чемпионатах. Кроме того, мяч стал 150-м для Ибрагимовича в итальянской Серии А.
Также Златан за карьеру забивал в чемпионатах Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Англии и США (MLS).
«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 28 очков в 10 турах. 1-е место занимает «Наполи», набравший 31 очко. Но неаполитанцы провели на матч больше. «Рома» занимает 4-е место, набрав 19 очков.
Комментарии
- 1 ноября 2021
-
00:06
- 31 октября 2021
-
23:54
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:07
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:27
-
22:27
-
22:24
-
22:14
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
21:53
-
21:52
-
21:41
-
21:30
-
21:26
-
21:16
-
21:12
-
20:59
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:41
-
20:39
-
20:16
-
20:12
-
20:07
-
19:59
Партнерский контент