Нико Ковач раскритиковал игроков «Монако» за недостаточное старание в матче с «Брестом»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвёл итоги матча 12-го тура Лиги 1 с «Брестом». Встреча завершилась победой соперника со счётом 2:0. Эта победа стала первой в сезоне для «Бреста», который является аутсайдером лиги.



Российский полузащитник Александр Головин начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 58-й минуте, заменив бразильца Жеана Лукаса.



«Брест» заслужил эту победу. Соперник проявил больше желания, чем мы. Именно желание было необходимо в матче с командой, которая ведёт борьбу за выживание в Лиге 1. Нельзя выходить на поле и думать, что всё получится легко.



Футболисты «Бреста» хорошо боролись. Они сыграли в свой футбол, мои поздравления. Но игрой своих футболистов я недоволен. Хоть у нас и было преимущество по владению мячом, но мы недостаточно часто угрожали воротам. Нам нужно совершенствоваться, иначе такие матчи будут представлять для нас сложности», — цитирует Ковача пресс-служба монегасков.

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