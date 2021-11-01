«Атлетик» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», забив ответный гол в добавленное время

В ночь с 31 октября на 1 ноября на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 12-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Атлетик». Команды сыграли вничью — 1:1.
Счёт был открыт во втором тайме. На 58-й минуте пенальти в ворота «Атлетика» реализовал нападающий Александер Исак.
С 84-й минуты «Атлетик» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Иньиго Мартинес.
В добавленное ко второму тайму время гости сравняли счёт. Отличился нападающий Икер Муньяин.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр – Франсиско Хавьер Фернандес Видаль.
После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Реал Сосьедад» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 25 очками в активе. «Атлетик» за 11 матчей набрал 18 очков, команда находится на 8-м месте в таблице.
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