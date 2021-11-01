Фанаты «Ромы» оскорбляли Ибрагимовича и Кессье на расовой почве

Фанаты «Ромы» во время матча 11-го тура Серии А с «Миланом» (1:2) оскорбляли форварда Златана Ибрагимовича и полузащитника Франка Кессье, сообщает Calciomercato.

В адрес Ибрагимовича тиффози скандировали: «Ты — цыган!». Кроме того, после фола Кессье на Николо Дзаньоло фанаты римской команды изображали обезьянье уханье.

В Риме завершился центральный матч 11-го тура Серии А. «Рома» на стадионе «Олимпико» принимала «Милан». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Они вышли вперёд на 25-й минуте, Златан Ибрагимович здорово исполнил штрафной, мощно пробив в нижний угол. Во втором тайме Ибрагимович ещё и заработал пенальти для своей команды, его реализовал Франк Кессье. После этого Златан покинул поле, его заменил Оливье Жиру. На 66-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Тео Эрнандеса. Тем не менее гостям удалось удержать победу, хоть они и пропустили уже в компенсированное время, отличился Стефан Эль-Шаарави.