Фанаты «Гремио» после поражения клуба разгромили оборудование для работы системы VAR
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Болельщики «Гремио» устроили погром после поражения команды в матче 29-го тура чемпионата Бразилии с «Палмейрасом».
После финального свистка болельщики хозяев выбежали на поле и стали ломать оборудование для работы системы VAR. При этом, игроки клуба спряталась в подрибунном помещении.
Права на видео принадлежат CBF. Посмотреть видео можно в «твиттере» ge.
В составе победителей дубль сделал Рафаэль Вейга и ещё один гол забил Брено Энрике. За «Гремио» забил Диего Соуза.
«Гремио» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. На данный момент «Гремио» занимает предпоследние место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 26 очков.
«Палмейрас», в свою очередь, находится на втором месте, записав в свой актив 52 очка.
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