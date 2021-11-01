Гари Линекер: какой же прекрасной командой стал «Вест Хэм»!

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил игру «Вест Хэм Юнайтед» в нынешнем сезоне. Вчера, 31 октября, подопечные Дэвида Мойеса в 10-м туре английской Премьер-лиги разгромили «Астон Виллу» со счётом 4:1.

«Какой же прекрасной командой стал «Вест Хэм»! Они хороши во всех зонах. Дэвиду Мойесу стоит отдать должное за то, что он вывел команду на такой уровень. Многие игроки показали отличную игру. Деклан Райс вновь был великолепен, а ему всего 22», — написал Линекер в своём «твиттере».

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает четвёртое место, набрав 20 очков. Лидирует «Челси» (25).

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Вест Хэм»

Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.