Форвард «Сент-Этьена» забил ударом с 68 метров и установил рекорд Лиги 1

Нападающий «Сент-Этьена» Вахби Захри в матче 12-го тура Лиги 1 с «Метцем» (1:1) забил ударом со своей половины поля. На 16-й минуте Захри подхватил мяч у своей штрафной, немного пробежал и пробил, заметив, что вратарь соперника вышел из ворот, пробил парашютом. В результате мяч опустился в воротах за спиной у голкипера.
Как сообщает Opta, это — новый рекорд Лиги 1. Гол был забит с 68 метров, раньше никто не забивал с такого расстояния. По крайней мере, речь идёт о периоде с тех пор, как ресурс начал вести статистику Лиги 1, с сезона-2006/2007.
Гол Хазри в итоге принёс его команде ничью. К тому моменту «Сент-Этьен» уступал со счётом 0:1. «Сент-Этьен» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. В 12 турах команда набрала лишь шесть очков, не одержав ни одной победы. «Метц» находится на 19-м месте, набрав семь очков в 12 турах.
- 1 ноября 2021
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