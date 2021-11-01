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Жоржиньо объяснил, почему не дал Рису Джеймсу исполнить пенальти и оформить хет-трик

Жоржиньо объяснил, почему не дал Рису Джеймсу исполнить пенальти и оформить хет-трик
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо ответил на вопрос, почему он не доверил право исполнить пенальти в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:0) одноклубнику Рису Джеймсу, который мог оформить хет-трик. Джеймс забил на 65-й и 77-й минутах. Жоржиньо реализовал 11-метровый на 81-й.

«Он не просил меня об этом. Важно прояснить ситуацию: он меня ни о чём не просил. Рис лишь подошёл ко мне со словами поддержки. Джеймс был великолепен. Его голы открыли игру для нас, это было здорово. Первый мяч получился прекрасным», — приводит слова Жоржиньо официальный сайт «Челси».

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 25 очков.

Видео гола Риса Джеймса в матче с «Ньюкаслом»

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