«Челси» играет лучше без Лукаку. Его трансфер – ошибка?

Пока «Зенит» пытался сохранить ничью с «Ювентусом», в другом матче группы H «Челси» громил «Мальмё». Легчайшая победа 4:0, все голы были забиты ещё до шестидесятой минуты. Для «Челси» был только один минус – травма Ромелу Лукаку. Он вывихнул лодыжку и выбыл примерно на месяц, что с учётом травмы ещё и Тимо Вернера ставило большие вопросы по завершителю.

Но первый же матч после травмы Лукаку стал для «Челси» с отрывом лучшим в сезоне именно по атакующей игре. На позиции ложной девятки вышел Кай Хаверц. И хотя он голом не отметился, команда обыграла «Норвич» 7:0. Не считая один автогол, забивали четыре разных футболиста: три положил Мэйсон Маунт, по одному – Бен Чилуэлл, Каллум Хадсон-Одои и Рис Джеймс. Уже к середине октября «Челси» достиг уникального показателя: голами за первую команду в этом сезоне отметились 17 разных футболистов.

Без Лукаку на поле соперникам сложнее противостоять «Челси»

Разгром последней команды лиги может считаться мелочью, но без Лукаку этот же «Челси» выиграл Лигу чемпионов. В предыдущем сезоне голами отметились 18 разных футболистов. По сути, это все полевые игроки из более-менее регулярно выходящих, кроме Андреаса Кристенсена, Н'Голо Канте и Матео Ковачича. Селекция «Челси» в последние годы обеспечила исключительную конкуренцию внутри команды, работа тренера позволила игрокам быть в тонусе – и в атаке «Челси» было выдающееся разнообразие.

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После трансфера Лукаку «Челси» показал несколько таких депрессивных игр, которых не выдавал со времён работы Фрэнка Лэмпарда. Матч с «Брентфордом» именно по игре команда Тухеля уступила очень уверенно: по ожидаемым голам (здесь и далее данные Understat) счёт был 1,62:0,25 в пользу новичка Премьер-лиги. И только великолепная игра Эдуарда Менди спасла для «Челси» победу. На поле «Ливерпуля» счёт по xG был 0,57:2,08 не в пользу команды Тухеля (закончили 1:1). А в домашней игре с «Ман Сити» «Челси» проиграл и по счёту на табло: фактические 0:1 стали отражением проигрыша по xG 0,19:1,69.

Во всех этих трёх матчах Лукаку вышел в стартовом составе и отыграл весь или почти весь матч, но не особо помог. Тот же «Ман Сити» Тухель в прошлом сезоне обыграл в трёх матчах из трёх возможных: в чемпионате, Кубке и финале ЛЧ. Плюс к этому в домашней игре с тем же «Зенитом» команда хоть и выиграла по ожидаемым голам, но явно не блистала в атаке и даже близко не напоминала сильнейшую команду Европы.

Важно: самого Лукаку сложно обвинить в плохой игре. Он начал забивать с первых же матчей и сейчас является лучшим бомбардиром «Челси» с четырьмя голами во всех турнирах. Просто само его пребывание на поле сковывает команду. Лукаку должен постоянно получать мяч, чтобы быть полезным. Соответственно, даже когда он смещается в глубину, для любого из соперников очевидно, за кем надо следить в первую очередь. Возможно, в попытках усилить и без того сильнейшую команду Роман Абрамович её только ослабил. Пора задаться вопросом – а не ошибочным ли был трансфер Лукаку?

«Ньюкасл» в девяностые уже подписал к сильной команде суперфорварда – и ничего не выиграл

Ярчайшая попытка покупки форварда-суперзвезды в и без того сильную команду состоялась 25 лет назад, и её сделал «Ньюкасл».

Сезон-1995/1996 «сороки» встречали в статусе команды, которая только чудом не выиграла чемпионат. «Ньюкасл» тогда тренировал перспективный Кевин Киган, и команда усиливалась талантами уровня Леса Фердинанда, Давида Жинола, Фаустино Аспирильи. Декабрь «Ньюкасл» заканчивал с 12-очковым отрывом от «Манчестер Юнайтед». Команда Фергюсона остаётся единственной в истории АПЛ, отыгравшей такое отставание – и тем обиднее турнирное поражение было потому, что «Ньюкасл» играл намного лучше. Особенно показательной была очная встреча во втором круге, когда команда Кигана полностью превзошла команду Фергюсона по игре, но уступила из-за проблем с реализацией.

Именно в такой ситуации команда решила усилиться игроком, который был, пожалуй, даже большей звездой, чем Лукаку сейчас.

В голосовании за «Золотой мяч» — 1996 Алан Ширер занял третье место, уступив только Маттиасу Заммеру и Роналдо. Помог этому Евро-1996, на котором он стал лучшим бомбардиром с пятью голами в пяти матчах. При этом никакой звездой одного сезона Ширер, конечно, не был. Ещё в 1992-м £ 3,6 млн, которые «Блэкберн» заплатил за него «Саутгемптону», были рекордом для всего британского футбола. Если в сезоне-1992/1993 он забил 16 голов в Премьер-лиге, то в каждом из трёх последующих забивал минимум 31 гол. Да, в той АПЛ было 42 тура, но результативность Ширера всё равно запредельная – он был лучшим бомбардиром лиги с отрывом от всех преследователей.

В 1995-м Ширер привёл «Блэкберн» к чемпионству, которое так и остаётся для клуба единственным в истории. Но в следующем сезоне «Блэкберн», несмотря на 37 голов Ширера, занял лишь седьмое место в чемпионате и последнее в группе ЛЧ – в частности, дважды проиграл «Спартаку». Если после этого и были сомнения, что супербомбардир перерос уровень команды, то блистательный чемпионат Европы их развеял. В июле 1996 года Ширер перешёл за £ 15 млн – на тот момент это был не просто британский, а мировой трансферный рекорд.

Что было дальше? Ширер в «Ньюкасле» поставил знак равенства между своей фамилией и словом «легенда». Его 260 голов в АПЛ выглядят вечным рекордом, хотя несколько сезонов на старте карьеры он отыграл ещё до основания Премьер-лиги. Он ещё четыре раза достиг отметки в 22+ голов за сезон Премьер-лиги и был стабилен всегда, когда был здоров (к сожалению, под конец карьеры много пропускал из-за травм).

Вот только «Ньюкасл» так ни разу АПЛ и не выиграл – и после первого сезона с Ширером на это даже не претендовал. Киган ушёл в середине сезона-1996/1997, по ходу первого же локального спада в результатах. Тот сезон команда закончила на втором месте, но ни в одном из последующих четырёх сезонов не попадала даже в первую десятку.

Фактически «Ньюкасл» превратился в команду для обслуживания бомбардирских умений Алана Ширера: обрамляющую его невероятный талант, но при этом бесполезную, когда Ширера удавалось закрыть. Из самой зрелищной команды лиги она стала едва ли не самой примитивной, игра остальных футболистов «Ньюкасла» свелась к тому, чтобы доставить мяч до бомбардира. Креативные и яркие игроки при такой модели стали бесполезны и быстро покинули команду: Жинола в 1997-м ушёл в «Тоттенхэм», Асприлья в 1998-м – в «Парму».

Ширер закончил карьеру в 2006-м, так и не выиграв с «Ньюкаслом» ни одного титула. И если он мог утешиться множеством индивидуальных наград и чемпионством в составе предыдущей команды, то его партнёрам и фанатам «Ньюкасла» радоваться было нечему. «Челси» обладает несравнимо бóльшим опытом побед – но, решив дополнительно укрепить работающий механизм, клуб сильно рискует. Возможно, Лукаку – новый Ширер, и в этом нет ничего хорошего для его команды.