Аймбетов из «Крыльев Советов» может вернуться в чемпионат Казахстана

Нападающий казахстанской «Астаны» Абат Аймбетов может вернуться в родной клуб «Актобе». Об этом сообщает Metaraitings.



По информации источника, переговоры между красно-белыми самим футболистом и его агентом уже состоялись. По окончании текущего сезона Аймбетов покинет «Астану». Срок аренды нападающего подходит к концу. Аймбетов принадлежит российским «Крыльям Советов» из Самары, однако его возвращение в клуб из Самары маловероятен.



Ранее форвард уже выступал за «Актобе», в котором становился чемпионом Казахстана в 2013 году. В минувшем сезоне казахстанского первенства 26-летний Аймбетов провёл 14 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист. Столичный клуб финишировал на втором месте.

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