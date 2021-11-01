Полузащитник «Челси» ответил на вопрос о потере очков «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо отреагировал на потерю очков в 10-м туре английской Премьер-лиги конкурентами синих. Команда Томаса Тухеля на выезде разгромила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:0. «Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:2), а «Манчестер Сити» дома проиграл «Кристал Пэлас» (0:2).

«Нам стоит следить только за собой и не концентрироваться на результатах других команд. Здорово, что нам удалось победить. Мы должны быть сосредоточены на себе и на том, что можем сделать сами. Если мы продолжим так работать и прибавлять, то будем добиваться желаемых результатов. В концовке сезона увидим, чего нам удастся достичь. Нам нужно стремиться выигрывать каждый матч и не терять очки в таких играх, как с «Ньюкаслом». Возможно, именно этого нам не хватало в последние 2-3 года», — цитирует Жоржиньо официальный сайт клуба.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 25 очков. «Ливерпуль» идёт вторым (22), «Манчестер Сити» — третьим (20).

Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Челси»

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