Руководители «Фиорентины» и «Тоттенхэма» обсуждают переход Влаховича в лондонский клуб

Руководители «Фиорентины» и «Тоттенхэм Хотспур» провели встречу в Лондоне, на которой обсудили возможный трансфер форварда «фиалок» Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо ранее сообщил, что 21-летний сербский форвард не будет продлевать контракт с клубом, истекающий летом 2022 года. По данным ряда итальянских источников, «Фиорентина» попытается продать нападающего во время зимнего трансферного окна, чтобы не допустить его бесплатного ухода летом.



«Фиорентина» готова продать форварда за € 60 млн. Ожидается, что клубы продолжат обсуждение трансфера в ближайшие недели.



Влахович в 88 матчах Серии А забил 35 мячей. «Фиалки» предлагали бомбардиру подписать новый контракт на четыре года со значительным увеличением зарплаты, но он отказался.

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