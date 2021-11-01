Аллегри подверг жёсткой критике игроков «Ювентуса» после матча с «Вероной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри жёстко раскритиковал своих подопечных после матча 11-го тура Серии А с «Вероной» (1:2), утверждает Tuttosport. По данным источника, наставник туринцев был особенно недоволен действиями шестерых футболистов.



Недовольство Аллегри вызвала игра Адриена Рабьо, Деяна Кулушевски, Родриго Бентанкура, Альваро Мораты, Мойзе Кина и Артура. Тренер считает, что полузащитники и форварды должны были действовать намного острее.



Аллегри недоволен отношением к делу Кина и Кулушевски. Он считает, что они недостаточно стараются.



Футболисты будут находиться на базе «Ювентуса» с 1 по 6 ноября. Причиной изменения тренировочного плана стали неудовлетворительные результаты команды в последних матчах. В этот период «Ювентусу» предстоит встретиться с санкт-петербургским «Зенитом» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.



«Ювентус» в 11 матчах набрал 15 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.

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