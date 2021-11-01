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Терюшков: уверен, ещё увидим Глушакова в сборной. Наверное, сейчас решение прогнозируемое

Терюшков: уверен, ещё увидим Глушакова в сборной. Наверное, сейчас решение прогнозируемое
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Член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков отреагировал на невызов в сборную России полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Лантратов стабильно играет на протяжении двух сезонов, прогрессирует. Уверен, в ближайшие года два он займёт место основного вратаря сборной. Понятно, тяжело сейчас будет выигрывать первый номер в конкуренции с Гильерме. Всё впереди.

Что касается невызова Глушакова, то, наверное, это прогнозируемое решение Карпина. Денис пропустил достаточное количество времени для того, чтобы восстановиться. Наверное, надо ещё поиграть, чтобы выйти на свой прежний уровень. Конечно, расстроены, но предсказуемо. В сборной надо играть на 120 процентов от своих возможностей с учётом оставшихся игр. Мы всё прекрасно понимаем, уверен, что ещё увидим Дениса в сборной. Его желание огромно», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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