Карпин рассказал, как наказал людей, опубликовавших видео с песней «Валера»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с публикацией видео из раздевалки национальной команды после матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словении (2:1). После той встречи было опубликовано видео, на котором играет песня «Валера», а сам Карпин подтанцовывает под музыку.



«С ситуацией с публикацией видео с песней «Валера» разобрались. Виновные наказаны. Как? В угол поставили», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).



Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

Новость по теме Валерий Карпин объяснил выбор игроков на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира