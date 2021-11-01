Карпин рассказал, как наказал людей, опубликовавших видео с песней «Валера»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с публикацией видео из раздевалки национальной команды после матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словении (2:1). После той встречи было опубликовано видео, на котором играет песня «Валера», а сам Карпин подтанцовывает под музыку.
«С ситуацией с публикацией видео с песней «Валера» разобрались. Виновные наказаны. Как? В угол поставили», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 1 ноября 2021
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