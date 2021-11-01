«Тоттенхэм» попытается приобрести Кессье в случае прихода Конте на пост главного тренера

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перейти в «Тоттенхэм Хотспур» в случае, если лондонский клуб возглавит Антонио Конте, сообщает The Sun.



По информации источника, из-за заканчивающегося летом 2022 года контракта с «Миланом», ивуариец может зимой перейти в «Тоттенхэм» по сниженной цене или летом на правах свободного агента.



В настоящее время Кессье пока не договорился о продлении контракта с итальянским клубом. Ранее игроком интересовался «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».



В нынешнем розыгрыше Серии А 24-летний полузащитник провёл 8 матчей, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн. Футболист выступал за ивуарийский «Стелла д’Аджаме», а также итальянские «Аталанту» и «Чезену».