«Тоттенхэм» попытается приобрести Кессье в случае прихода Конте на пост главного тренера
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перейти в «Тоттенхэм Хотспур» в случае, если лондонский клуб возглавит Антонио Конте, сообщает The Sun.
По информации источника, из-за заканчивающегося летом 2022 года контракта с «Миланом», ивуариец может зимой перейти в «Тоттенхэм» по сниженной цене или летом на правах свободного агента.
В настоящее время Кессье пока не договорился о продлении контракта с итальянским клубом. Ранее игроком интересовался «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
В нынешнем розыгрыше Серии А 24-летний полузащитник провёл 8 матчей, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн. Футболист выступал за ивуарийский «Стелла д’Аджаме», а также итальянские «Аталанту» и «Чезену».
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