В Катаре развернут фанатские кемпинги в пустынях во время ЧМ-2022

Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказал об организационных моментах в преддверии мирового первенства.
«Мы в поиске наилучшего решения для всех. Будет множество различных вариантов, где остановиться: гостиницы, плавучие отели, апартаменты. Также будет возможность пожить в фанатских кемпингах в пустыне – прекрасно для тех, кто хочет лучше узнать арабскую культуру. Что касается диапазона цен, то я знаю, что есть мнение, что Катар – дорогая страна с исключительно 5* отелями. Но это не так: каждый болельщик сможет найти идеальный для себя вариант. приближения чемпионата мира мы будем подробно рассказывать обо всех программах.
У нас есть департамент по безопасности, который занимается всеми вопросами, связанными с обеспечением стабильной обстановки во время турнира. Также мы сотрудничаем с Великобританией, Нидерландами, Португалией, Россией, и другими странами, чтобы обмениваться опытом, базами данных и информацией для всех, кто планирует приехать в Катар. Для нас вопрос безопасности и комфорта болельщиков – один из самых важных», — передаёт слова Аль-Наими корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 1 ноября 2021
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