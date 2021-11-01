Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Катаре развернут фанатские кемпинги в пустынях во время ЧМ-2022

В Катаре развернут фанатские кемпинги в пустынях во время ЧМ-2022
Комментарии

Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказал об организационных моментах в преддверии мирового первенства.

«Мы в поиске наилучшего решения для всех. Будет множество различных вариантов, где остановиться: гостиницы, плавучие отели, апартаменты. Также будет возможность пожить в фанатских кемпингах в пустыне – прекрасно для тех, кто хочет лучше узнать арабскую культуру. Что касается диапазона цен, то я знаю, что есть мнение, что Катар – дорогая страна с исключительно 5* отелями. Но это не так: каждый болельщик сможет найти идеальный для себя вариант. приближения чемпионата мира мы будем подробно рассказывать обо всех программах.

У нас есть департамент по безопасности, который занимается всеми вопросами, связанными с обеспечением стабильной обстановки во время турнира. Также мы сотрудничаем с Великобританией, Нидерландами, Португалией, Россией, и другими странами, чтобы обмениваться опытом, базами данных и информацией для всех, кто планирует приехать в Катар. Для нас вопрос безопасности и комфорта болельщиков – один из самых важных», — передаёт слова Аль-Наими корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Новость по теме
Комитет ЧМ-2022 в Катаре намерен усовершенствовать проект Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021