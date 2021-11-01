Орлов — о жесте Дзюбы: что ты показываешь? Без тебя команда играла и забивала

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу жеста форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1). Напомним, в той игре Дзюба забил один из мячей и установил рекорд лиги по голам — 144. После взятия ворот Артём демонстративно указал на газон и что-то прокричал. Предположительно, он эмоционально сказал Семаку, что должен находиться здесь, на поле. Матч с «Динамо» нападающий начал на скамейке запасных.

«Дзюба сейчас не попадает в стартовый состав «Зенита» по решению тренера. Со стороны видно, что без него команда играет быстрее, футбол интереснее. Ну а Дзюба вышел — молодец, такой игрок нужен. Сульшер выходил на замену и всё время забивал. Это здорово, что есть на замене Дзюба. И он побил рекорд Веретенникова. Надо уважать Дзюбу за то, что выходит и забивает. Ему явно не хватает выносливости, чтобы держать темп 90 минут для современной игры. В этом проблема. Зависит это только от него. Если он сможет себя поставить, и в сборную попадёт. А сейчас не попадает в основной состав «Зенита». Помните условия Карпина? Он говорит, что прежде всего игрок должен быть в основном составе.

Семаку после игры сказали, что Дзюба ему показал: «Я должен играть в составе». Жест этот был, откровенный, неприятный. Это поступок, который не украшает Дзюбу. У него немало таких выступлений, которые не украшают его самого. Когда пройдёт время, мне кажется, ему будет за них стыдно. Что ты показываешь? Без тебя команда играла и забивала. Семак сказал: «Дзюба может говорить всё что хочет, но состав определяет тренер». Не надо раздувать эту тему, не надо искать конспираций и шпионских замыслов. Играет тот, кто сегодня лучше. Семак менял и Малкома, и Клаудиньо, и Вендела, и Ракицкого, и Дзюбу. Это говорит о том, что он серьёзный тренер и профессионал на сто процентов», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».