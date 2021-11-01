Семак высказался о неудачной игре Азмуна в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал неудачную игру нападающего Сердара Азмуна в матчах Лиги чемпионов с «Челси» (0:1) и «Ювентусом» (0:1).
«У Азмуна нет никаких проблем. Вопрос в уровне противостояния соперников. Защитники «Челси» — одни из лучших в мире, как и в «Ювентусе». Но Сердар набрал хороший ход, демонстрирует хороший уровень и качество игры. Надеемся, завтра он покажет свои лучшие качества.
Помогает ли конкуренция Дзюбе? Конкуренция очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. И позволяет держать себя мотивированным. Но у нас три атакующих игрока в это схеме. И поэтому есть возможности варьировать состав. У каждого есть сильные и не самые сильные. У нас есть возможность разобраться и выставить оптимальный состав на тот или иной матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 1 ноября 2021
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