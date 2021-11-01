Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Сассуоло». «Аталанта» хочет отдать его в аренду

«Аталанта» не горит желанием продавать российского полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно. В клубе из Бергамо хотят посмотреть, как игрок проявит себя в другом клубе на правах аренды, информирует Tuttosport.
Согласно сведениям источника, Миранчук не обделён интересом со стороны европейских клубов. Алексей на днях попал в шорт-лист «Сассуоло». Также источник подтверждает интерес к игроку со стороны «Торино», о чём ранее писали некоторые СМИ. Кроме того, не исключается переезд Миранчука в английскую Премьер-лигу и испанскую Примеру.
Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. «Аталанта» заплатила «Локомотиву» за трансфер игрока € 14,5 млн. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 8 матчах во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
- 1 ноября 2021
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