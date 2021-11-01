Орлов: спартаковцы говорят: «Да «Зенит» бразильцы тянут». А что вы их не взяли?

Спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на критику болельщиков в адрес «Зенита» по поводу большого количества легионеров.
«Разговоры о том, что «Зенит» держится на бразильцах, надуманные. Ракицкий, Чистяков, Крицюк — что они делают для результата? Бразильцы не могут всё делать. А Азмун? Дзюба сколько сделал для того, чтобы «Зенит» побеждал. Да, бразильцы — хорошая добавка. Но не надо делить на своих и чужих. Весь футбол стал глобальным, каждая команда — сборная мира. Пример – «Шериф», где нет ни одного молдаванина. Они здорово играют, и весь мир им аплодирует. Футбол — это индустрия, бизнес. Хорошо, что появились Мостовой, Круговой. Но если выходят люди, которые играют лучше них, то что же в этом плохого?
Всё время сквозит в этих вопросах: «А наши? А почему он?» Есть такие болельщики: «Да я не буду болеть за «Зенит», там одни иностранцы. Бразильцы тянут». Это уже спартаковская линия. Это они говорят: «Да вас бразильцы тянут». Да, у нас бразильцы, но они же пришли. А что вы их не взяли? Болельщики всегда будут прикидывать, спорить и всё прочее. Надо показывать стабильно высокий результат, чем «Зенит» в чемпионате России четвёртый сезон занимается», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 1 ноября 2021
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