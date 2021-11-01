Газзаев: Агаларов мог бы быть полезен сборной России. Что нужно, чтобы туда попасть?
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал невызов в национальную команду нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
«Считаю, Агаларов мог бы быть полезен национальной команде в ближайших матчах. При этом ему всего 21 год, и присутствие Гамида в сборной — большой стимул для него. Пример Агаларова, которого не вызвали, несмотря на большое количество голов, заставляет задуматься: а что нужно, чтобы попасть в сборную? Считаю, в неё должны вызываться сильнейшие на сегодняшний день. Да, опыт важен. Но сочетание опыта и молодости всегда давало результат. Агаларов на протяжении всего сезона демонстрирует яркую игру, и его должны хотя бы поощрять вызовом», — цитирует Газзаева RT.
Комментарии
- 1 ноября 2021
-
22:59
-
22:42
-
22:39
-
22:33
-
22:32
-
22:28
-
22:20
-
22:19
-
22:01
-
21:56
-
21:47
-
21:44
-
21:40
-
21:31
-
21:25
-
21:22
-
21:17
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:40
-
20:35
-
20:27
-
20:06
-
20:05
-
19:59
-
19:58
-
19:46
-
19:40
-
19:38
Партнерский контент