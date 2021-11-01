Газзаев: Агаларов мог бы быть полезен сборной России. Что нужно, чтобы туда попасть?

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал невызов в национальную команду нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Считаю, Агаларов мог бы быть полезен национальной команде в ближайших матчах. При этом ему всего 21 год, и присутствие Гамида в сборной — большой стимул для него. Пример Агаларова, которого не вызвали, несмотря на большое количество голов, заставляет задуматься: а что нужно, чтобы попасть в сборную? Считаю, в неё должны вызываться сильнейшие на сегодняшний день. Да, опыт важен. Но сочетание опыта и молодости всегда давало результат. Агаларов на протяжении всего сезона демонстрирует яркую игру, и его должны хотя бы поощрять вызовом», — цитирует Газзаева RT.