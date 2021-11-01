«ПСЖ» нацелился на одного из лидеров «Спортинга»

Полузащитник «Спортинга» Жоау Палинья близок к переезду во французскую Лигу 1. В услугах 26-летнего португальца заинтересован «Пари Сен-Жермен», информирует O Jogo.

По информации источника, «ПСЖ» намерен подписать Палинью в зимнее трансферное окно. Парижане обозначили Жоау как одну из приоритетных целей на рынке. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость одного из лидеров «Спортинга» в € 21 млн.

Напомним, летом 2020 года СМИ писали об интересе к Палинье со стороны московского ЦСКА, однако сделка так и не состоялась. За футболистом также следил ряд клубов английской Премьер-лиги.

Португальский опорный хавбек находится в системе «Спортинга» с 2013 года, а его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.