Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» нацелился на одного из лидеров «Спортинга»

«ПСЖ» нацелился на одного из лидеров «Спортинга»
Комментарии

Полузащитник «Спортинга» Жоау Палинья близок к переезду во французскую Лигу 1. В услугах 26-летнего португальца заинтересован «Пари Сен-Жермен», информирует O Jogo.

По информации источника, «ПСЖ» намерен подписать Палинью в зимнее трансферное окно. Парижане обозначили Жоау как одну из приоритетных целей на рынке. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость одного из лидеров «Спортинга» в € 21 млн.

Напомним, летом 2020 года СМИ писали об интересе к Палинье со стороны московского ЦСКА, однако сделка так и не состоялась. За футболистом также следил ряд клубов английской Премьер-лиги.

Португальский опорный хавбек находится в системе «Спортинга» с 2013 года, а его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

Новость по теме
Златан Ибрагимович: нынешний «ПСЖ» — это не команда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021