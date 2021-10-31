Златан Ибрагимович: нынешний «ПСЖ» — это не команда
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ранее выступавший за «Пари Сен-Жермен», сравнил нынешнюю команду под руководством главного тренера Маурисио Почеттино со своим парижским коллективом.
«Наш «Пари Сен-Жермен» был командой. Сейчас это не команда. Возможно, в будущем станет. Я верю в «ПСЖ», но они не самые лучшие», — приводит слова Ибрагимовича TF1.
Напомним, Ибрагимович выступал в составе «Пари Сен-Жермен» с 2012 по 2016 год. В составе парижского клуба форвард — чемпион Франции (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2014/2015, 2015/2016) и Суперкубка (2013, 2014, 2015) страны, а также обладатель Кубка французской лиги (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).
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