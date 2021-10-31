Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Златан Ибрагимович: нынешний «ПСЖ» — это не команда

Златан Ибрагимович: нынешний «ПСЖ» — это не команда
Комментарии

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ранее выступавший за «Пари Сен-Жермен», сравнил нынешнюю команду под руководством главного тренера Маурисио Почеттино со своим парижским коллективом.

«Наш «Пари Сен-Жермен» был командой. Сейчас это не команда. Возможно, в будущем станет. Я верю в «ПСЖ», но они не самые лучшие», — приводит слова Ибрагимовича TF1.

Напомним, Ибрагимович выступал в составе «Пари Сен-Жермен» с 2012 по 2016 год. В составе парижского клуба форвард — чемпион Франции (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2014/2015, 2015/2016) и Суперкубка (2013, 2014, 2015) страны, а также обладатель Кубка французской лиги (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).

Новость по теме
Ибрагимович: Мбаппе может стать невероятным игроком, если научится не жалеть себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021