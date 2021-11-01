«Ливерпуль» хочет купить нападающего «Спортинга», клуб готов заплатить € 80 млн отступных

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Ливерпуль», сообщает The Sun.
По информации источника, главный тренер красных Юрген Клопп хочет видеть игрока в своём составе. «Спортинг» не планирует отпускать футболиста, поэтому для того, чтобы подписать Гонсалвеша «Ливерпулю» придётся заплатить за него сумму отступных, которая составляет € 80 млн.
За лиссабонский клуб форвард выступает с 2020 года. В общей сложности он провёл за команду 47 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач. В нынешнем сезоне Гонсалвеш сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал один ассист.
Нападающий перешёл в «Спортинг» из «Фамаликана» за € 6,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.
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