«Ливерпуль» присоединился к «Арсеналу» в гонке за Йовичем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил руководство клуба подписать сербского нападающего «Реала» Луку Йовича, сообщает Fichages.net.



В том же издании ранее утверждалось, что «Арсенал» следит за ситуацией с 23-летним форвардом. «Канониры» видят в нём замену Александру Ляказетту.



Йович переживает тяжёлые времена в «Реале». Нападающий забил всего лишь два мяча в 38 матчах с момента переезда из франкфуртского «Айнтрахта» за € 63 млн в 2019 году.



В прошлом году форвард провёл вторую половину сезона в аренде в «Айнтрахте» в попытках реанимировать свою карьеру. Сербский нападающий за 18 матчей отметился 4 голами, два из которых забил в дебютной игре с «Шальке».



В текущем сезоне Йович участвовал в 6 встречах, но отличиться результативным действием ему так и не удалось.

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