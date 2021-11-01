«Вратарям «Спартака» не завидую». Кафанов рассказал о выборе голкиперов в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о процессе выбора голкиперов для национальной команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«В третий раз мы собираемся в сборной, и все три ситуации с вратарями были разные. В первый раз мы вообще не знали, кто начнет матч с Хорватией, поэтому я попросил вызвать больше голкиперов, чтобы я посмотрел их живьем. На второй сбор мы уже вызвали Сафонова. Там решения тоже принимались на месте. Матвей выглядел чуть лучше других вратарей. Будем ли мы в матчах с Кипром и Хорватией выбирать между Гилерме и Сафоновым? На сегодняшний день, да.

Никита Хайкин? Он прошел очень долгий путь до Норвегии. Играл в разных странах, в том числе в России. Нигде его не оставляли, но надо отдать должное его характеру, наверное, другой бы уже бросил это дело. Я за ним смотрю уже давно, за эти два года мы с ним созванивались не один раз. Я хотел поехать в Норвегию и посмотреть на него в деле, но не получалось.

Почему не вызываем Александра Максименко? Сразу скажу, что вратарям «Спартака» в данной ситуации я вообще не завидую. Потому что команда играет не очень хорошо в обороне. В каждой игре вся команда допускает много ошибок в своей штрафной. В этой ситуации очень трудно Александру играть надежно. Наверное, Саше надо дать передышку, чтобы он проанализировал все пропущенные голы. Также я не завидую Саше Селихову. Второму вратарю было важно выйти после долгого перерыва и сыграть без ошибок.

Что касается Станислава Крицюка, конечно, его хотелось вызвать после его игры в Португалии. Но одно дело играть в «Браге», другое — в «Зените». У ворот сине-бело-голубых за игру бывает 1-2 момента. В таких матчах сложно себя проявить. Наверное, ему нужно время, чтобы стать первым номером», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

На данный момент сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).