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Серхио Агуэро пропустит не менее трёх месяцев из-за тахикардии

Серхио Агуэро пропустит не менее трёх месяцев из-за тахикардии
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В «Барселоне» прокомментировали состояние нападающего Серхио Агуэро, который был заменён во время матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии.

В данный момент аргентинец находится под наблюдением врачей. Из-за проблем с сердцем Агуэро выбыл из строя минимум на три месяца, сообщает пресс-служба «Барселоны».

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий останется на несколько дней в больнице.

Напомним, форвард был заменён в первом тайме матча с «Алавесом» из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. Во время матча футболист лёг на газон, почувствовав дискомфорт в груди и затруднение дыхания. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.

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